به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، لی جائه میونگ، رئیس جمهور کره جنوبی اظهار کرد: متاسفانه روابط درون‌کره‌ای بسیار خصمانه و تقابلی شده است. حتی کمترین سطح اعتماد وجود ندارد. کره شمال اظهارات و اقداماتی بسیار تند دارد.

وی افزود: ما به وضعیتی رسیده‌ایم که نمی‌دانیم چه زمانی ممکن است که یک درگیری تصادفی رخ دهد. همه خطوط ارتباطی قطع شده است. آنها از هر تماس و گفت‌وگویی خودداری می‌کنند. اوضاع بسیار خطرناک است.

کره جنوبی هفته گذشته پیشنهاد کرد که سئول و پیونگ یانگ در مورد ترسیم مرزهای روشن در امتداد خط غیرنظامی گفت‌وگو کنند تا درگیری‌ها مسلحانه میان ۲ طرف جلوگیری شود. کره شمالی تاکنون پاسخ یا واکنشی در مقابل این پیشنهاد نداشته است.

از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون، سربازان کره شمالی بیش از ۱۰ بار از مرز عبور کرده‌اند که برخی از آنها منجر به شلیک‌های هشدارآمیز از سوی نظامیان کره جنوبی شده است.

رئیس جمهور کره جنوبی گفت که دستیابی به صلح با کره شمالی یک تلاش بلندمدت است و زمانی صلح قطعی برقرار شد «بهتر است» که رزمایش‌های نظامی مشترک میان کره جنوبی و آمریکا متوقف شود.

پیونگ یانگ همواره رزمایش‌های مشترک کره جنوبی و آمریکا محکوم کرده و آنها را تمرینی برای حمله به کره شمالی تلقی کرده است.

حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ نیروی نظامی آمریکایی و شمار زیادی سامانه‌های تسلیحاتی این کشور در کره جنوبی مستقر است.