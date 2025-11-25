به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ جلال یوسفی اظهار کرد: دهلران در مجموع؛ ۴۰۹ هکتار سطح زیرکشت خربزه و طالبی دارد که از این میزان، ۱۵۰ هکتار آن به کشت طالبی اختصاص یافته است. وی افزود: عملکرد متوسط محصول تولیدی طالبی امسال، ۳۹ تن در هکتار برآورد می‌شود که نشان‌دهنده مدیریت صحیح مزارع است.

یوسفی با اشاره به کیفیت بالای این محصول اضافه کرد: دهلران به‌دلیل اقلیم مناسب برای کشت محصولات جالیزی و خاک حاصلخیز؛ مستعد تولید طالبی با کیفیت مطلوب و طعم شیرین است. وی ادامه داد: مزارع طالبی شهرستان، علاوه بر تأمین بخشی از بازار داخلی، نقش مهمی در اشتغال فصلی و افزایش درآمد کشاورزان منطقه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی دهلران تصریح کرد: شهرستان دهلران در مجموع ۱۲۰۰ هکتار سطح زیرکشت سبزی و صیفی دارد که شامل محصولاتی مانند هندوانه، خربزه، طالبی، سیب‌زمینی، پیاز، خیار و سایر محصولات صیفی است؛ گستردگی و تنوعی که دهلران را به یکی از قطب‌های تولید سبزی و صیفی در استان ایلام تبدیل کرده است.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف آب در این مزارع گفت: با توجه به مصرف زیاد آب در تولید سبزی و صیفی‌جات، کشاورزان دهلرانی با روی‌آوردن به اقداماتی همچون استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری و کشت زیر پلاستیک، توانسته‌اند؛ ضمن کاهش چشمگیر مصرف آب در سطح مزارع، بهره‌وری و عملکرد محصول را افزایش بدهند.