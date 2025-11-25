به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه این هشتمین مورد گذشت از قصاص امسال در سمنان، است گفت : با توجه به تقارن این اقدام با ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) ، اولیای دم با گذشت بزرگوارانه خود، از اجرای حکم قصاص صرف‌نظر کردند.

به گفته حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری، محکوم‌ از سال ۱۳۹۶ به اتهام قتل عمد در حبس بود و حکم قصاص وی نیز صادر شده بود و در آستانه اجرای مجازات قرار داشت که با تلاش‌های مجموعه قضایی استان و همراهی اولیای دم، مسیر صلح و سازش هموار و اجرای حکم قصاص متوقف شد.

وی با اشاره به تشکیل جلسات متعدد برای اخذ رضایت افزود: در این روند، معاون حل اختلاف دادگستری استان، دادستان مرکز استان، مدیرکل زندان‌های استان، مسئولان قضایی و کارکنان زندان دامغان به همراه جمعی از خیران و معتمدان محلی نقشی تعیین‌کننده در پیشبرد سازش ایفا کردند .