مذاکرهکنندگان آمریکا و اوکراین در ژنو پیشنویس یک چارچوب جدید ۱۹ بندی صلح را آماده کردهاند، اما تصمیمگیری درباره دشوارترین موضوعات بر عهده رؤسای جمهور دو کشور گذاشتهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از نیویورک، به نقل از مجله خبری نیوزویک، معاون وزیر خارجه اوکراین اعلام کرد، این پیشنویس در حالی تدوین شده است که دونالد ترامپ با ابراز خوشبینی محتاطانه، از احتمال «پیشرفت بزرگ» در مذاکرات صلح سخن گفته و در عین حال هشدار داده است که «تا ندیدید باور نکنید» و شاید «اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشد»، این اظهارات همزمان با ادامه گفتوگوها درباره طرح پیشنهادی آمریکا برای پایان جنگ مطرح شده است.
این گزارش افزود: رئیسجمهور ترامپ ضربالاجل پنجشنبه را برای موافقت کییف با طرح تعیین کرده، هر چند تأکید کرده است که در صورت مشاهده پیشرفت، گفتوگوها میتواند ادامه یابد، نسخه اولیه این طرح شامل واگذاری بخشهایی از خاک اوکراین، کاهش ارتش این کشور و کنار گذاشتن عضویت در ناتو بود؛ بندهایی که در کییف با مخالفت گسترده روبهرو شد.
در ادامه آمده است، در بیانیه مشترک آمریکا و اوکراین اعلام شده که «پیشرفت معنادار» در مذاکرات حاصل شده و «چارچوب صلح به روز شده و اصلاح شده» تدوین گردیده است، همزمان، ولادیمیر پوتین در گفتوگو با رجب طیب اردوغان گفته است، پیشنهاد صلح آمریکا میتواند «در اصل» مبنایی برای توافق نهایی باشد.
این گزارش اضافه کرد، ولودیمیر زلنسکی تأکید کرده که مسائل حساسی همچنان باقی است؛ از جمله آزادی اسیران، بازگرداندن کودکان ربوده شده و دیگر مواردی که برای کییف اهمیت حیاتی دارد.
رئیسجمهور فنلاند نیز هشدار داده است، «مسائل بزرگ» همچنان حلنشده است، در حالی که وزیر خارجه آلمان گفته است محدودیتهای مربوط به ناتو از نسخه جدید حذف شده است.
نیوزویک در پایان نوشت وزیر خارجه آمریکا، مارکو روبیو، با ابراز خوشبینی اعلام کرده که موارد باقیمانده «غیرقابل حل نیست»، اما تأکید کرده است که روسیه نیز باید در نهایت با توافق همراهی کند.
کرملین نیز گفته هنوز جزئیات رسمی از ژنو دریافت نکرده و قصد گفتوگو با مقامهای آمریکایی را در این هفته ندارد، رئیس کمیسیون اروپا نیز مذاکرات ژنو را «پایهای محکم» برای ادامه مسیر توصیف کرده و گفته است، حاکمیت اوکراین باید به طور کامل رعایت شود.
نزدیک شدن آمریکا و اوکراین به نسخه جدید طرح صلح
واشنگتن پست اعلام کرد: آمریکا و اوکراین پس از مذاکرات فشرده در ژنو به نسخه تعدیلشدهای از طرح صلح نزدیک شدهاند؛ طرحی که اگر چه برای کییف قابلقبولتر شده، اما ممکن است با مخالفت شدید مسکو روبهرو شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از نیویورک به نقل از واشنگتنپست، نسخه اولیه طرح آمریکایی که هفته گذشته به ولودیمیر زلنسکی ارائه شد، امتیازهای بزرگی به روسیه میداد و خطوط قرمز اوکراین را نقض میکرد؛ موضوعی که باعث خشم کییف و متحدانش، از جمله جمهوریخواهان کنگره آمریکا شد.
در ادامه آمده است که هیأت آمریکایی به ریاست وزیر خارجه مارکو روبیو و هیأت اوکراینی به ریاست آندری یرماک، رئیس دفتر ریاستجمهوری اوکراین، طی نشستهای «سخت و تنشآلود» در ژنو موفق شدند بخشهایی از این طرح ۲۸ بندی را اصلاح کنند.
این گزارش افزود: برخی مفاد بحثبرانگیز یا نرمتر شده یا به نحوی تغییر یافته که به مواضع اوکراین نزدیکتر شود.
اولکساندر بوز، مشاور یرماک که در مذاکرات شرکت داشت، گفت: زبان طرح اکنون به سطحی رسیده که «قابل بررسی» است؛ در حالی که پیشتر یک «اولتیماتوم» تلقی میشد.
وی گفت: مهلت پنجشنبه نیز احتمالاً انعطافپذیرتر از گذشته خواهد بود.
این گزارش اضافه کرد، دو طرف توافق کردند مفاد مربوط به موضوعات میان آمریکا و روسیه که ارتباطی با اوکراین نداشت، حذف شود تا زلنسکی مجبور به امضای سندی شامل موضوعات بیربط نشود، همچنین کییف موفق شد تأکید کند که مسائل اروپایی باید جداگانه حل شود و عضویت اوکراین در ناتو طبق قواعد اجماعی ناتو تعیین گردد؛ امری که عملاً بند مربوط به حق وتوی ضمنی برای جلوگیری از عضویت اوکراین را حذف میکند.
در ادامه آمده است، موضوعات سرزمینی از دشوارترین اختلافات باقیمانده است، زلنسکی اختیار مذاکرات بر سر قلمرو را تنها برای خود محفوظ نگه داشته و اجازه نداده پیشرفتی در پیشنهاد اولیه برای عقبنشینی نیروهای اوکراینی از دونتسک حاصل شود، اوکراین همچنین به آمریکاییها تأکید کرده که از موضع کنونی در میدان جنگ وارد مذاکره میشود و حاضر به بررسی پیشنهادهای روسیه درباره تبادل اراضی نیست.
واشنگتنپست افزود: انتظار میرود زلنسکی و ترامپ در یک نشست یا گفتوگوی تلفنی که هنوز زمان آن مشخص نیست درباره مسائل حساس باقیمانده تصمیمگیری کنند.
در همین حال، یوری اوشاکوف، دستیار رئیسجمهور روسیه، از وجود «سیگنالهایی» برای برگزاری دیداری رسمی میان واشنگتن و مسکو خبر داد.
این گزارش اضافه کرد، نسخه جدید سند تا روز دوشنبه از ۲۸ بند به ۱۹ بند کاهش یافته است، هرچند تعداد نهایی هنوز مشخص نشده است. مبنای اصلی همچنان طرح اولیه آمریکایی است و نه نسخه جداگانهای که برخی دولتهای اروپایی پیشنهاد کرده بودند.
در ادامه آمده است، مقامات اروپایی که نگران حذف شدن از روند مذاکرات هستند، پیشنهادهای اصلاحی خود را در چارچوب همان طرح آمریکایی تدوین کردهاند، نسخه تعدیلشده اروپایی شامل افزایش سقف نیروهای مسلح اوکراین از ۶۰۰ هزار به ۸۰۰ هزار نفر در دوران صلح، آغاز مذاکرات سرزمینی از موقعیت فعلی جبهه و تضمین امنیتی مشابه ماده ۵ ناتو برای اوکراین است.
این روزنامه نوشت که اروپاییها همچنین تأکید کردهاند بازسازی اوکراین باید با استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه انجام شود، در حالی که طرح اولیه آمریکایی به بازگرداندن بخش عمده این داراییها به مسکو و حتی مشارکت مالی واشنگتن در منافع سرمایهگذاریها اشاره داشت.
در ادامه آمده است، دونالد ترامپ نیز روز دوشنبه با انتشار پیامی در شبکه Truth Social از «پیشرفت بزرگ احتمالی» در مذاکرات صلح سخن گفته و تأکید کرده که «تا نبینید باور نکنید، اما شاید اتفاق خوبی در راه باشد.»
این گزارش افزود: دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اعلام کرده روسیه هنوز هیچ نسخه رسمی از «چارچوب اصلاحشده صلح» دریافت نکرده است. او گفت مسکو آماده گفتوگوست، اما طرحی که رسانهها از آن به عنوان «نسخه اروپایی» یاد کردهاند، «غیرسازنده» است.
واشنگتنپست در پایان نوشت، با وجود فشارهای آمریکا برای نهاییسازی سریع توافق، فضای مبهمی بر روند مذاکرات سایه انداخته و برخی دیپلماتهای اروپایی میگویند هنوز «تصویر روشنی» از آنچه بین واشنگتن و کییف در حال مذاکره است، وجود ندارد.