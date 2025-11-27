دیگر همه می دانیم برای داشتن پوستی سالم و زیبا، داشتن روتین پوستی، از واجبات است. اما سوالی این است که بهترین زمان انجام آن ، چه زمانی از روز یا شب است؟

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، دو سوال رکن انجام روتین پوستی است : بهترین زمان روتین پوست برای چیست و اصلا چندبار در روز باید روتین پوستی خود را اجرا کنیم؟

جواب سوال اول بسیار ساده است؛ شناخت بهترین زمان روتین پوستی روزانه، برای آن است که بتوانیم بیشترین نتیجه را از این کار بگیریم. اما برای دومی، جواب می‌تواند به خیلی از مسائل بستگی داشته باشد؛ به طور مثال، حتی محصولی که مصرف می‌کنید نیز می‌تواند در دفعات انجام روتین، دخیل باشد. اما به طور کلی، از نظر متخصصان پوست و زیبایی، بهترین روتین پوستی آن است که به دفعات زیر انجام شود:

«روتین پوستی را باید حداقل ۲ بار در روز در انجام دهید.

یکبار در صبح، بعد از بیداری و بار دیگر در شب، قبل از خواب»

ساده‌ترین روتین پوستی، معمولا به شکل مذکور انجام می‌شود. اما خب بسته به محصولی که استفاده می‌کنید، ممکن است لازم باشد که روتین را حتی سه بار در روز نیز انجام دهید.

به طور مثال، اگر سرم خاصی استفاده می‌کنید، یا اینکه پوستتان خیلی خشک است، یا مثلا اگر از ضدلک استفاده می‌کنید، روتین پوستی شما باید بیشتر از دو بار در روز تکرار شود.

نکته مهم

«ضد‌آفتاب، یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در بهترین روتین روزانه پوست است. زمان استفاده از آن نیز بسیار اهمیت دارد. متخصصان توصیه می‌کنند که حداقل ۲۰ الی ۳۰ دقیقه قبل از خروج از خانه، ضدآفتاب خود را استفاده کنید.

برای اینکه ضدآفتاب بتوانید کارش را انجام دهید، ملانین پوست را کنترل کند و از لک جلوگیری کند، حداقل بیست تا سی دقیقه زمان نیاز است.»

‌بهترین زمان روتین پوستی در صبح

برای شروع بهترین روتین پوستی روزانه، بهتر است که از همان اول صبح این کار را انجام دهید. البته، منظور از صبح، زمانی است که از خواب بیدار می‌شوید.

بهترین روتین روزانه پوست در صبح، آن است که حدود ۳۰ دقیقه بعد از بیدار شدن انجام شود. دلیل این موضوع هم به خوبی پیداست و نیازی به توضیح ندارد. وقتی که ما از خواب بیدار می‌شویم، هنوز اثرات خواب بر روی پوست باقی است تا زمانی که این اثر از بین برود، حدود ۳۰ دقیقه طول خواهد کشید.

نکته مهم

در رابطه با بهترین زمان روتین پوستی، باید بدانید که داشتن یک ساعت مشخص، بسیار اهمیت دارد. فرقی نمی‌کند که ساعت خواب و بیداری شما چه زمانی است؛ بهترین ساعت روتین پوست برای هر کس متفاوت خواهد بود. نکته مهم این است که ساعت انجام روتین، مرتب و منظم باشد و هر روز، در یک زمان مشخص انجام شود.

بهترین زمان برای انجام روتین پوستی در شب

دیگر قسمت در بهترین روتین پوستی روزانه، انجام آن در شب و قبل از خواب است. اما انجام روتین پوستی در شب، کمی داستانش با روتین صبحگاهی متفاوت است. توصیه متخصصان پوست و زیبایی برای انجام روتین پوستی روزانه در شب، این است که بدون توجه به ساعت خواب خود، روتین را در ساعتی مشخص انجام دهید.

متخصصان باور دارند که:

«بهترین زمان برای انجام روتین در شب، مابین ساعت ۱۰ الی ۱۲ شب است.»

به عبارت دیگر، فرقی ندارد که شما ساعت ۱۱ می‌خوابید یا ساعت ۲ نیمه‌شب، بهتر است که روتین پوستی خود را بین ساعت ده الی دوازده شب، تمام و کمال انجام دهید و سپس آماده خوابیدن شوید.

دلیل این موضوع، فعالیت‌های پوستی شما در این ساعات است. تحقیقات نشان داده است که پوست شما، از ساعت ده الی دوازده شب، بیشترین میزان بازسازی و ترمیم را دارد و صد البته، بیشترین میزان جذب نیز درست در همین ساعات انجام می‌شود.

به همین دلیل، استفاده از محصولات پوستی مثل آبرسان، سرم‌ها، کرم‌های دور چشم، ضدلک و یا روشن‌کننده و حتی ضدچروک و… در این ساعات، تاثیری چندبرابر خواهند داشت.

بهترین زمان روتین پوستی برای افراد شاغل

بدون شک خیلی از شما به عنوان خواننده این مطلب، شاغل هستید یا به هر دلیل، زیاد بیرون از خانه می‌روید. بهترین ساعت روتین پوست برای این افراد، همان است که در بخش‌های قبلی ذکر شد.

تنها کافی است که این نکات را حتما رعایت کنید:

بعد از هر بار بیرون رفتن و بازگشت به خانه، بلافاصله بهتر است که صورت خود را با شوینده مناسب بشویید، و از آبرسان و مرطوب‌کننده استفاده نمایید.

اگر صبح به سر کار می‌روید، بهتر است هر زمان که بازگشتید نیز روتین پوستی خاص خود را انجام دهید. تنها کافی است که ضدآفتاب را از آن حذف کنید.