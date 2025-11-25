به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، کارولین لِویت سخنگوی کاخ سفید حمایت آمریکا از نقض آتش‌بس و حملات رژیم صهیونیستی به لبنان را اعلام کرد. لویت در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در حیاط کاخ سفید مدعی شد که حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، دفاع از خود است.

وی درباره ادعا‌های خود توضیح داد: «من به‌طور خاص با رئیس جمهور درمورد این حمله صحبت نکرده‌ام، اما مسلماً او از حق اسرائیل برای دفاع از خود و از بین بردن هرگونه تهدید در منطقه حمایت می‌کند».