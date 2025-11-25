واژگونی اتوبوس در جاده بردسکن به سبزوار، دو کشته و ۴۰ مصدوم برجای گذاشت که حال تعدادی از مصدومان وخیم گزارش شده است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون فنی و عملیات اورژانس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: این حادثه در کیلومتر ۷۰ جاده سبزوار -بردسکن رخ داد و تیم‌های امدادی اورژانس با هشت دستگاه آمبولانس و اتوبوس آمبولانس در محل حاضر شدند.

مسلم فائق‌نیا افزود: دو مصدوم این حادثه بر اثر شدت جراحات جان باختند و سایر مصدومان پس از ارایه خدمات اولیه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.