شاخص کیفی هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر در وضع قرمز و ناسالم قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شاخص کیفی هوا امروز سه شنبه چهارم آذر منتهی در ساعت ۸ صبح در آبادان با ۱۵۷، خرمشهر با ۱۷۵، کارون با ۱۶۱، اهواز با ۱۷۸، ماهشهر با ۱۷۰ و ملاثانی با ۱۷۵ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمای گروههای سنی قرار گرفت.
شاخص کیفی هوا در هویزه با ۲۲۳ میکروگرم بر متر مکعب در وضع بنفی و بسیار ناسالم و شهرهای شادگان، بهبهان و شوشتر در وضع نارنجی و ناسالم برای گروههای سنی حساس قرار دارد.
همچنین وضعیت هوا در شهرهای هندیجان، آغاجاری، امیدیه، رامهرمز، هفتکل، باغملک، ایذه، اندیکا، لالی، دزفول و اندیمشک در وضع زرد و قابل قبول و شهرهای رامشیر، دزپارت، مسجدسلیمان و شوش گزارش شده است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.