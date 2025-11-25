پخش زنده
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان گیلان گفت: تبلیغات فضای مجازی در خصوص صدور کارتهای پایان خدمت و معافیت سربازی از سوی سازمان وظیفه عمومی مورد تایید نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ اسماعیل رجب زاده با بیان اینکه تبلیغات فضای مجازی در خصوص صدور کارتهای پایان خدمت و معافیت سربازی از سوی سازمان وظیفه عمومی مورد تایید نیست گفت: اینگونه تبلیغات در خصوص صدورکارتها جعلی بوده و هیچگونه ارزش قانونی ندارند و در هیچ مرجع اداری و قانونی قابل اعتبار نبوده و این سازمان هیچگونه مسئولیتی در قبال این مورد ندارد.
وی گفت: بحث جعل کارتهای پایان خدمت و معافیت سربازی نیز مانند سایر اسناد رسمی کشور همواره مورد توجه جاعلین بوده است که سازمان وظیفه عمومی فراجا با هوشمندسازی کارتهای پایان خدمت و معافیت و برقراری سامانه استعلام سیستمی با اداره گذرنامه و سازمانهای دولتی و شرکتهای خصوصی، راههای سوء استفاده افراد سودجو را به طور کامل محدود کرده است.
سرهنگ اسماعیل رجبزاده بیان کرد: افرادی که برای گریز از قانون در دام افراد سودجو گرفتار شدهاند و بابت دریافت کارت پایان خدمت و یا معافیت مبالغ هنگفتی را پرداخت کردهاند، برای طرح شکایت باید به مراجع قضایی مراجعه کرده تا از تداوم این گونه جرمها و کلاهبرداریها جلوگیری کنند.
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان گیلان افزود: تنها مرجع قانونی اطلاعرسانی قوانین و مقررات خدمت سربازی پایگاه اطلاعرسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.ir و یا در پیامرسانهای داخلی سازمان به نشانی @Khabaresarbazi است.