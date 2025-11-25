پل نوآوری اصفهان–اندونزی بسترساز توسعه تعاملات دوجانبه در سه محور اصلی گردشگری، همکاری‌های علمی و دانشگاهی و اقتصاد دیجیتال و صنایع خلاق است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در دیدار با سفیر کشور اندونزی در ایران، زیست مسالمت‌آمیز ادیان و اقوام در اصفهان را یکی از ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد این استان در جهان دانست و گفت: بیش از ۱۵۰ سال پیش در اصفهان صفاخانه‌هایی وجود داشته که در آنها ادیان و اقوام مختلف برای تحقق توسعه در حوزه‌های مختلف به گفت‌و‌گو می‌پرداختند.

مهدی جمالی‌نژاد با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی استان گفت: اصفهان با داشتن بیش از ۱۲ درصد از صنایع ایران به عنوان استانی صنعتی شناخته شده و در حوزه صنایع هایتک از پیشرفته‌ترین استان‌های کشور است.

وی گفت: اصفهان دارای اولین شهرک علمی و تحقیقاتی کشور با حضور بیش از ۸۰۰ مجموعه فعال دانش‌بنیان است و با داشتن بیش از ۳۰۰ نوع صنایع‌دستی دارای عناوین متعدد جهانی در این حوزه و شهر خلاق صنایع‌دستی و کاشان شهر خلاق معماری است.

استاندار با اشاره به تأکید سفیر اندونزی مبنی‌بر توسعه روابط مردمی گفت: مردم اندونزی و ایران نقاط مشترک و مکمل زیادی برای برقراری دیپلماسی عمومی و ارتباط مردم با مردم دارند که می‌تواند در بستر توسعه گردشگری محقق شود.

جمالی نژاد با بیان اینکه توسعه اقتصاد گردشگری بین دو کشور و اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان ضروری است افزود: با وجود اشتراکات زیاد بین دو کشور، تعاملات گردشگری بین این دو بسیار کم و لازم است در این زمینه آسیب‌شناسی لازم انجام شود.

وی گسترش همکاری‌های علمی و دانشگاهی را روش دیگری برای توسعه دیپلماسی عمومی دانست و گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک، جذب و اعزام دو طرفه دانشجویان، پیوند پارک‌های علم و فناوری دو کشور و اشتراک داشته‌ها و فناوری‌های دو سرزمین در این حوزه مؤثر خواهد بود.

استاندار اصفهان پیشنهاد داد: ایجاد یک چارچوب مشترک مدرن با عنوان "پل نوآوری اصفهان–اندونزی" بسترساز توسعه تعاملات دوجانبه در سه محور اصلی گردشگری و فرهنگی، همکاری‌های علمی و دانشگاهی و اقتصاد دیجیتال، شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع خلاق است.

استاندار این پل را چارچوبی برای توسعه در سه محور اصلی دانست و تأکید کرد: استان اصفهان با اعتقاد راسخ به ظرفیت‌های دو ملت بزرگ، آماده است با همکاری سفارت اندونزی، نقشه‌راه مشترکی در چهار مرحله «اتصال، توانمندسازی، اجرا و توسعه پایدار» تدوین کند.