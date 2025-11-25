به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در نشست شورای فرهنگی استان، جدیدترین آمار و چالش‌های حوزه ازدواج و طلاق و همچنین راهکار‌های تقویت بنیان خانواده مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری، با ارائه گزارشی از وضعیت ازدواج در استان گفت: نرخ ازدواج درکهگیلویه و بویراحمد با ۶/۲، رتبه ۱۲ کشور را در این شاخص به خود اختصاص داده است.

شهلا محمدحسینی افزود: با توجه به آمار ازدواج در سال جاری نرخ ازدواج در نیمه اول امسال در کهگیلویه و بویراحمد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۷ درصد افزایش داشته است.

محمدحسینی از اجرای طرح تکریم خانواده در استان خبر داد و اضافه کرد: برای اجرای این طرح به همکاری همه دستگاه‌های اجرایی نیاز است

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان از فعالیت ۳۱ مرکز مشاوره در سراسر کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و گفت: در سال جاری بیش از ۱۱ هزار نفر به مراکز مشاوره ازدواج و طلاق مراجعه کرده‌اند که از این تعداد ۳ هزار نفر آنها در آستانه طلاق بوده‌اند

آزین‌فر مهم‌ترین دلایل اختلافات زوجین را عدم شناخت قبل از ازدواج، بیکاری، فقر و شبکه‌های اجتماعی دانست و افزود: ۲ هزار و ۷۵ زوج در دوره‌های آموزشی پیش از ازدواج و کلاس‌های مهارت‌های زندگی شرکت کرده‌اند.

وی همچنین از اختصاص یک میلیارد تومان حمایت به مراکز مشاوره خبر داد و اضافه کرد: ۵۰۰ میلیون تومان از این اعتبار برای ارائه مشاوره رایگان به زوجین هزینه شده است.

معاون دادستان مرکز استان، با اشاره به دلایل قضایی ثبت طلاق‌ها گفت: بخش قابل توجهی از طلاق‌ها ناشی از دوری زوجین به دلیل شرایط شغلی و دیگر اختلافات بوده است.

حجت‌الاسلام مرتضایی با انتقاد از شیوه فعلی برگزاری جلسات و اینکه آسیب‌های اجتماعی با جلسات بی‌اثر حل نمی‌شو افزود: اگر راهکار ارائه می‌شود باید قابلیت اجرا داشته باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار نیز در این نشست، تعدد جلسات و نبود دغدغه‌مندی در برخی دستگاه‌ها را از عوامل ناکارآمدی مصوبات برشمرد و گفت:

آمار طلاق در استان کاهش یافته، اما جایگاه کنونی استان در شأن ما نیست. خودکشی، طلاق و فرزندآوری سه اولویت مهم استان هستند.

فتاح محمدی افزود: طرح‌های پیشنهادی مربوط به حوزه خانواده باید دقیق مطالعه و جمع‌بندی شده و سپس برای تعیین متولی و تدوین شرح وظایف به حوزه سیاسی ارائه شود.

محمدی اضافه کرد:آنچه امروز در حوزه آسیب‌های اجتماعی در استان شاهد هستیم زیبنده استان نیست و همه دستگاه‌ها باید برای اصلاح وضعیت به میدان بیایند.