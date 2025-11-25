رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل گفت: مطابق رصد فضای مجازی و مشاهده تخلفات و هنجار شکنی یک دستگاه خودروی وانت نیسان شامل حرکات نمایشی و خطرناک، این خودرو شناسایی و توقیف شد تا مطابق قانون برخورد‌های قانونی با راننده خاطی صورت گیرد‌.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ سید حجت فتاحی، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل از اجرای طرح برخورد با رانندگان هنجار شکن خبر داد و اظهار کرد: تعداد معدودی از صاحبان خودرو که با هنجارشکنی و یا تغییر در سیستم اگزوز و سیستم صوتی باند، ساب و یا بوق‌های غیر مجاز آلودگی صوتی شدید در حین حرکت ایجاد کنند در صورت مشاهده در سطح شهر به شدت برخورد و متخلفان به علت اخلال در نظم ترافیکی ضمن اعمال قانون خودروی آنان برابر مقررات توقیف و راننده علاوه بر معرفی به مراجع قضایی جهت سنجش سلامت روحی و روانی به پزشکی قانونی معرفی خواهد شد.

وی افزود: آرامش، آسایش و آسودگی خیال مردم بزرگوار خط قرمز پلیس است و هرکس بخواهد با بهره‌گیری از خودرو با انجام حرکات مخاطره آمیز از این خط قرمز تخطی نماید با برخورد سلبی و قهری پلیس مواجه خواهد شد.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل با اشاره به توقیف خودروی نیسان هنجار شکن در شهر اردبیل، بیان کرد: مطابق رصد فضای مجازی و مشاهده تخلفات و هنجار شکنی یک دستگاه خودروی وانت نیسان شامل حرکات نمایشی و خطرناک، این خودرو شناسایی و توقیف شد تا مطابق قانون برخورد‌های پیش‌بینی شده با راننده خاطی صورت گیرد.