



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی آباده گفت: با هوشیاری پلیس این شهرستان، ۱۷ دستگاه یخچال فریزر فاقد مجوز به ارزش ۳۵ میلیارد ریال به بازار نرسید.

سرهنگ "علی زنگنه‌نیا" اظهار داشت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته ماموران انتظامی کلانتری ۱۲ بهمن شهرستان آباده حین گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی آباده افزود: ماموران پس از بازرسی از قسمت بار کامیون، ۱۷ دستگاه یخچال فریزر فاقد مجوز و مدارک را کشف کردند.

سرهنگ "زنگنه نیا" با اشاره به اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش کالا‌های کشف شده ۳۵ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این خصوص پرونده تشکیل و راننده به مرجع قضایی معرفی شد.