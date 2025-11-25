مادران کارمند دارای فرزند کمتر از شش سال در خراسان رضوی، امروز، سه شنبه به صورت دورکار فعالیت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، به نقل از استانداری خراسان رضوی، در پی تداوم آلودگی هوا و براساس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی خراسان رضوی مبنی بر افزایش و ماندگاری آلاینده‌های جوی و پدیده وارونگی هوا، این تصمیم براساس مصوبه جلسه مشترک ستاد مدیریت بحران و کارگروه مدیریت شرایط اضطرار آلودگی هوای استان، گرفته شده است.

همچنین بنا به درخواست دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، به منظور کنترل انتقال بیماری‌های تنفسی، همه مقاطع آموزشی در این استان، امروز در دو نوبت صبح و عصر، تعطیل و آموزش در همه مقاطع تحصیلی به صورت غیرحضوری و از طریق فضای مجازی است.

علاوه بر این، امروز همه فعالیت‌های ورزشی و بدنی در فضای باز در سطح شهر مشهد، ممنوع است.

مصوبات این کارگروه به منزله ابلاغ رسمی بوده و برای تمامی دستگاه‌ها، نهاد‌ها و سازمان‌های مشمول لازم الاجراست.