مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی همدان، روز‌های سه شنبه و چهارشنبه در شیفت صبح و بعدازظهر، به دلیل آلودگی هوا غیرحضوری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، اداره کل آموزش و پرورش همدان اعلام کرد: با توجه به جلسه کارگروه شرایط اضطراری آلودگی هوای استان همدان و افزایش آلاینده‌های جوی، مراکز پیش دبستانی و مدارس ابتدایی در سراسر استان، روز‌های سه شنبه و چهارشنبه «۴ و ۵ آذر ماه ۱۴۰۴» غیر حضوری است.

در این اطلاعیه آمده است: آموزش‌ها در این روز‌ها به صورت مجازی و در بستر شبکه شاد صورت می‌گیرد.

هواشناسی استان همدان پیشتر اعلام کرده بود به دلیل سکون جوی تا روز چهارشنبه افزایش غلظت آلاینده‌ها و احتمال بروز آلودگی هوا برای گروه‌های سنی حساس دور از انتظار نیست.