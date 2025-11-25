به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران از ثبت بیش از ۴۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تردد بین استانی در هشت ماهه اول سال جاری در محورهای مواصلاتی این استان خبر داد.

محسن محمدنژاد گفت: این آمار که از ۱۱۸ سامانه ترددشمار در محورهای استان جمع‌آوری شده، نشان‌دهنده رشد ۴ درصدی ترددها نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

وی با اشاره به آمار آبان ماه، گفت: تردد در این ماه با افزایش ۱۱ درصدی نسبت به آبان سال گذشته همراه بوده و به بیش از ۴ میلیون و ۶۶۶ هزار تردد رسیده است.

بر اساس این گزارش، بیش از ۵۰ درصد کل ترددهای بین استانی مازندران مربوط به محورهای مواصلاتی با استان‌های البرز و تهران (محورهای کندوان، هراز و سوادکوه) بوده است.

همچنین پرترددترین ساعات روز در محورهای استان معمولاً بین ساعات ۱۷ تا ۱۸ ثبت شده است.