کاروان ورزش ایران که با نام «عاشقان ایران» در بازیهای المپیک ناشنوایان شرکت داشت، با کسب مجموع ۳۷ نشان به کار خود در بیست و پنجمین دوره این بازیها پایان داد.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بازیهای المپیک ناشنوایان در حالی امروز (سه شنبه ۴ آذر) با برگزاری رقابتهای روز یازدهم در توکیو پیگیری شد که تیمهای ملی کومیته زنان و مردان ایران در این روز به ترتیب صاحب نشانهای طلا و برنز شدند.
با برگزاری مبارزات نهایی در این دو رشته و نشان آوری تیمهای کشورمان در آنها، پرونده رقابت ورزشکاران ایران در این دوره بازیهای المپیک ناشنوایان بسته شد.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان با حضور ۳۰۸۱ ورزشکار شامل ۲۰۱۴ ورزشکار مرد و ۱۰۶۷ ورزشکار زن از ۸۱ کشور و از ۲۴ آبان با برگزاری مراسم افتتاحیه به صورت رسمی در توکیو آغاز شد. کاروان ورزش ایران با ترکیبی ۱۶۰ نفره در ۱۲ رشته و با نام «عاشقان ایران» در این دوره بازیها شرکت داشت.
نخستین نشان ایران در المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان در همان اولین روز رسمی رقابتها با عنوان سومی علی سلحشور در جودو به دست آمد. تیم کومیته بانوان هم آخرین مدال آور ایران در توکیو بود که با ایستادن روی سکوی قهرمانی، کاروان کشورمان را برای هشتمین بار طلایی کرد.
در مجموع کاراته (۱۲ نشان)، تکواندو (۸ نشان)، کشتی فرنگی (۶ نشان)، کشتی آزاد (۵ نشان)، جودو (۴ نشان) و تیراندازی (۲ نشان) رشتههای مدال آور کاروان ورزش ایران در بازیهای المپیک ناشنوایان بودند.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان چهارشنبه با برگزاری مراسم اختتامیه در توکیو به پایان میرسد. تا پیش از رقابتهای امروز، ایران جایگاه هشتم را در جدول مدالی در اختیار داشت. این جایگاه پس از پایان کامل مسابقات در رشتههای مختلف و توزیع مدالهای آنها، نهایی میشود.
نشان آوران کاروان ورزش ایران در بازیهای المپیک ناشنوایان تا پایان روز دهم به این شرح هستند:
نشان طلا:
۱- میثم قبشه دزفولی (وزن ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)
۲- ابوذر ربیع زاده (وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)
۳- مهدی پوراسماعیل (وزن ۵۸- کیلوگرم تکواندو)
۴- فاطمه زهرا زلیکانی (وزن ۵۷- کیلوگرم تکواندو)
۵- محمد سیاهوشی (وزن ۵۷ کیلوگرم کشتی آزاد)
۶- نهال زکی زاده (وزن ۵۰ کیلوگرم کاراته)
۷- زینب حسن پور (وزن ۵۵ کیلوگرم کاراته)
۸- تیم کومیته بانوان
نشان نقره:
۱- مهدی بخشی (وزن ۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)
۲- مرتضی رضا صفت (پومسه)
۳- مریم خدابنده (پومسه)
۴- پژمان گلچهره (کاتا)
۵- مژده مردانی (کاتا)
۶- کاتا بانوان
۷- بیتا جواهری (وزن ۶۸+ کیلوگرم کاراته)
۸- کیوان رستم آبادی (وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد)
۹- ابوالفضل زهره وند (وزن ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد)
۱۰- محمد قمرپور (وزن ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد)
نشان برنز :
۱- علی سلحشور (وزن ۶۶- کیلوگرم جودو)
۲- حسین الله کریمی (جودو – وزن ۹۰- کیلوگرم جودو)
۳- مسعود رستگار (وزن ۱۰۰+ کیلوگرم جودو)
۴- تیم ملی جودو
۵- مهلا سمیعی (تیراندازی – تپانچه ۱۰ متر)
۶- مهلا سمیعی و بیژن غفاری (تیراندازی – میکس تپانچه ۱۰ متر)
۷- صادق ابوالوفایی (وزن ۶۰ کیلوگرم کشتی فرنگی)
۸- محمد زراعت پیشه (وزن ۷۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)
۹- محمدرضا شعبانی (وزن ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی)
۱۰- تیم میکس پومسه (مرتضی رضا صفت و مریم خدابنده)
۱۱- حسین تبرته فراهانی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)
۱۲- وحید زینلی (وزن ۶۸ کیلوگرم تکواندو)
۱۳- عرفان ستاری (وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد)
۱۴- سارا ادریا (وزن ۶۱- کیلوگرم کاراته)
۱۵- میلاد صادق زاده (وزن ۶۰- کیلوگرم کاراته)
۱۶- کامران رضایی نژاد (وزن ۷۵- کیلوگرم کاراته)
۱۷- نسیبه شهبازی (وزن ۶۷ کیلوگرم تکواندو)
۱۸- بهزاد امیری (وزن ۸۰ کیلوگرم تکواندو)
۱۹- تیم کومیته مردان