به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، سرهنگ مهدی بختیاری گفت: بر اساس گشت‌های مستمر نیرو‌های یگان حفاظت در سطح استان، این موارد شناسایی و اخطار‌های قانونی صادر شده است.

وی با تأکید بر اینکه اراضی کشاورزی بستر تولید و تأمین امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود و حفاظت از این سرمایه ملی امری ضروری است، افزود: از مجموع تغییر کاربری‌های شناسایی‌شده، ۸۷۲ مورد با اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ و ماده ۱۷ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی قلع‌وقمع شد و مجدداً به چرخه تولید بازگشت.

برخورد قانونی با تغییر کاربری‌های غیرمجاز با جدیت ادامه خواهد داشت.