شناسایی هزار و ۶۶۲ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در قزوین
فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان قزوین از شناسایی هزار و ۶۶۲ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی این استان طی هشت ماه گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، سرهنگ مهدی بختیاری گفت: بر اساس گشتهای مستمر نیروهای یگان حفاظت در سطح استان، این موارد شناسایی و اخطارهای قانونی صادر شده است.
وی با تأکید بر اینکه اراضی کشاورزی بستر تولید و تأمین امنیت غذایی کشور محسوب میشود و حفاظت از این سرمایه ملی امری ضروری است، افزود: از مجموع تغییر کاربریهای شناساییشده، ۸۷۲ مورد با اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ و ماده ۱۷ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی قلعوقمع شد و مجدداً به چرخه تولید بازگشت.
برخورد قانونی با تغییر کاربریهای غیرمجاز با جدیت ادامه خواهد داشت.