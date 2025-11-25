شاخص کیفیت هوای مشهد امروز، سه شنبه، برای هجدهمین روز پیاپی همچنان در وضعیت «ناسالم» قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۴۰ و در یک تا دو ساعت گذشته با عدد ۱۳۵، گویای ناسالم بودن و آلودگی هوا برای گروه‌های حساس است.

سعید محمودی با بیان اینکه کیفیت هوای هفت منطقه مشهد در شرایط ناسالم برای همه افراد است، اضافه کرد: شاخص کیفیت در ۱۶ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش آلودگی در شرایط «ناسالم» برای افراد حساس است.

او اظهار کرد: در شرایط کنونی افراد حساس مانند بیماران قلبی - تنفسی، کودکان و زنان باردار باید از تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری و در صورت اضطرار برای خروج از منزل حتما توصیه‌های خودمراقبتی را در مناطق آلوده رعایت کنند.

محمودی تاکید کرد: شهروندان مشهدی هم با کاهش رفت و آمد‌های غیرضروری نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این شهر ایفا کنند.

قرارگیری شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰‌ای. کیو. آی به معنی وضعیت «پاک» و بین ۵۱ تا ۱۰۰‌ای. کیو. آی نشانگر وضعیت «سالم» است.

همچنین وقتی شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰‌ای. کیو. آی قرار می‌گیرد به معنای «آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان» بوده و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰‌ای. کیو. آی به معنای «آلودگی هوا برای همه سنین» محسوب می‌شود.

قرارگیری شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰‌ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت «اضطراری» و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت «بحرانی» آلودگی هواست.