به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ بارانِ دعا در جوار شهدا، هنگامی که اهالی اسفراین و گرمه آسمان را صدا زدند. در کنار یادگاران بی‌نام، اما جاوید وطن، زمزمه دعا بلند شد تا شاید به مهربانی، در‌های رحمت آسمان هم گشوده شود.

مردم ولایت مدار اسفراین امروز همزمان با سالروز شهادت بی بی دوعالم دست به دعا برداشتند و به منظور طلب بارش باران، نماز باران را به امامت حجت‌الاسلام سید محمد موسوی امام جمعه این شهرستان اقامه کردند.