کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز دریا آرام و شرایط برای ترددهای دریایی و انجام امور دریانوردی مساعد خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز شرایط جوی و دریایی پایداری در استان برقرار خواهد بود و آسمان صاف در بعدازظهر گاهی وزش باد ملایم پیشبینی میشود.
او افزود: با ثابت ماندن نقشههای هواشناسی، این شرایط آرام جوی و دریایی، تا اوایل هفته آینده در استان مورد انتظار است.
حمزه نژاد، گفت: از لحاظ دمایی در این مدت دما، با ماندگاری هوای سرد در ارتفاعات، نوسان دمایی بین ۱ تا ۲ درجه سلسیوس پیش بینی میشود.