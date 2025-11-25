سرمربی قزوینی آماده حضور در رقابتهای پاراآسیایی
خبرهایی از حضور سرمربی قزوینی در رقابتهای پاراآسیایی تا صف آرایی امیدهای شمس آذر مقابل تراکتور را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
تیم ملی گلبال بانوان برای حضور در بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۶ امارات آماده میشود.
نشان برنز ارمغان کبدی کار استان از مسابقات قهرمانی جهان
تیم ملی کبدی بانوان که در ترکیب خود از زهرا خدا بنده لو ملی پوش استان بهره میبرد، عنوان سومی جهان را کسب کرد.
دومین دوره مسابقات کبدی قهرمانی بانوان جهان به میزبانی بنگلادش برگزار شد.
صف آرایی امیدهای شمس آذر مقابل تراکتور
تیم فوتبال شمس آذر در هفته هشتم لیگ برتر امیدهای کشور میزبان تراکتور تبریز است.
این بازی از ساعت ۱۳ امروز به میزبانی ورزشگاه شهید رجایی قزوین برگزار میشود.
نماینده استان با کسب ۸ امتیاز در رده پنجم جدول رده بندی قرار دارد.