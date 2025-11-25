پخش زنده
امروز: -
بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور ، هوای ده شهر خوزستان در شرایط آلودگی و هویزه در وضعیت خطرناک قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور شاخص کیفی هوا در هویزه با ۲۲۳ میکروگرم بر متر مکعب در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم قرار گرفته است .
همچنین شاخص کیفی هوا امروز سه شنبه چهارم آذر منتهی در ساعت ۸ صبح در آبادان با ۱۵۷، خرمشهر با ۱۷۵، کارون با ۱۶۱، اهواز با ۱۷۸، ماهشهر با ۱۷۰ و ملاثانی با ۱۷۵ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمای گروههای سنی قرار گرفت.
میزان آلودگی هوا در شهرهای شادگان، بهبهان و شوشتر در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای سنی حساس قرار دارد.
همچنین وضعیت هوا در شهرهای هندیجان، آغاجاری، امیدیه، رامهرمز، هفتکل، باغملک، ایذه، اندیکا، لالی، دزفول و اندیمشک در وضع زرد و قابل قبول و شهرهای رامشیر، دزپارت، مسجدسلیمان و شوش گزارش شده است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.