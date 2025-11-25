به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رییس اداره دامپزشکی اراک گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۳۵ هزار ۸۷۹ بازدید از مراکز عرضه، نگهداری و خودرو‌های حمل سطح شهر انجام شده که بدنبال آن ۲۰ هزار و ۱۸۱ کیلو گرم فرآورده خام دامی تاریخ گذشته و غیر قابل مصرف ضبط و معدوم و از چرخه مصرف انسانی خارج شده است.

ابوالفضل حمزه لوییان افزود: در این مدت مقدار ۶۰ هزار و ۸۵۵ لاشه دام استحصالی با نظارت عالیه دامپزشکی اراک به بازار مصرفی عرضه شد.

او گفت: در راستای نظارت بر فرآورده‌های خام دامی مصرفی در بازار و تامین سلامت غذایی و جلو گیری از عرضه غیر بهداشتی مواد غذایی با منشاء دامی از ابتدای سال تاکنون نظارت‌های بهداشتی بر کشتار بالغ بر ۶۰ هزار و ۸۵۵ راس دام سبک و سنگین در کشتارگاه‌های شهر اراک توسط کارشناسان دامپزشکی انجام گرفته است.

رییس اداره دامپزشکی اراک در خصوص عملکرد واحد بهداشت و مدیریت بیماری‌های دام این اداره گفت: تعداد ۶۴۷ هزار ۴۵۰ راس از دام‌های سبک و سنگین شهرستان در این مدت هفت ماه توسط اکیپ‌های واکسیناسیون این اداره نسبت به بیماری‌هایی نظیر تب برفکی، شاربن، تب مالت، PPR و دیگر بیماری‌های دامی و مشترک با انسان به طور رایگان ایمن سازی شده‌اند.

حمزه لوییان گفت: همچنین در این مدت مراقبت سرمی بیماری بروسلوز با خونگیری از شش هزار ۴۸۶ راس دام، مراقبت بیماری سل با انجام تست توبرکولین بر هفت هزار و ۷۵۹ راس دام سنگین و مراقبت سرمی مشمشه با انجام تست ۱۶۸ راس تک سمی انجام شد

او انجام یک هزار و ۵۰۹ مورد واکسیناسیون سگ‌های صاحب دار علیه بیماری هاری را از دیگر اقدامات این اداره از ابتدای امسال عنوان کرد.