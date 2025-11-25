معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت: ظرفیت‌های آموزش و پرورش پشتوانه توسعه فوتبال و فوتسال کشور می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد جعفری در نشست مشترک با مسئولان فدراسیون فوتبال با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با فدراسیون فوتبال گفت: تدوین آیین‌نامه اجرایی مشترک، استفاده از ظرفیت‌های ورزشی مدارس و نیروی انسانی متخصص می‌تواند مسیر تازه‌ای برای رشد فوتبال و فوتسال جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت افزود: در پی صحبت‌های مهندس تاج، دو جلسه با حضور وزیر محترم آموزش و پرورش برگزار شد که نتیجه آن پیش‌بینی انعقاد تفاهم‌نامه‌ای برای هم‌افزایی امکانات، فضاها و منابع انسانی بود. مقرر شد آیین‌نامه اجرایی مشترک تدوین شود تا در سطح ۳۲ استان کشور عملیاتی گردد.

وی با بیان اینکه این تفاهم‌نامه مورد استقبال هیئت دولت و وزرای ورزش و جوانان قرار گرفته است، گفت: بر اساس این توافق، قرار است جلسه ستاد عالی ورزش دانش‌آموزی با حضور مدیران کل آموزش و پرورش، معاونین تربیت‌بدنی و سلامت، مدیران کل ورزش و جوانان، هیئت‌های فوتبال و ورزش دانش‌آموزی استان‌ها به صورت حضوری و مجازی برگزار شود تا هماهنگی‌های لازم برای اجرای آیین‌نامه در سراسر کشور انجام گیرد.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی آموزش و پرورش افزود: ۳۴ هزار و ۲۵۰ معلم تربیت‌بدنی متخصص در مدارس کشور مشغول فعالیت هستند. بسیاری از آنان علاوه بر تدریس، در لیگ‌های فوتبال و فوتسال کشور به عنوان داور یا مربی حضور دارند. این ظرفیت انسانی می‌تواند نقش مهمی در آموزش و پرورش دانش‌آموزان ایفا کند.

جعفری با تأکید بر علاقه‌مندی دانش‌آموزان به رشته فوتسال گفت: هرچند برنامه درسی مدون از دوره ابتدایی تا متوسطه رشته‌های مختلفی مانند بسکتبال، والیبال و هندبال را برای هر پایه شامل می‌شود، اما فوتسال به دلیل استقبال گسترده دانش‌آموزان در همه دوره‌های تحصیلی تعریف شده است. حتی اگر معلمان تربیت‌بدنی رشته‌های دیگر را آموزش دهند، دانش‌آموزان علاقه‌مند به فوتبال و فوتسال هستند و این انگیزه موجب شده فوتسال جایگاه ویژه‌ای در مدارس داشته باشد.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۲۲ هزار کانون ورزشی دانش‌آموزی در کشور فعال است که رشته‌های مختلف ورزشی را پوشش می‌دهند. فوتسال و فوتبال در این کانون‌ها جایگاه ویژه‌ای دارند و مسابقات درون‌مدرسه‌ای و لیگ‌های بین‌مدرسه‌ای نیز برای نخستین بار در دستورالعمل‌های رسمی گنجانده شده است.

جعفری در پایان خاطرنشان کرد: با تدوین آیین‌نامه مشترک و حمایت دولت، خیرین و صدا و سیما، المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای با نشاط و شادابی بیشتری برگزار می‌شود. اعتقاد داریم سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش می‌تواند نقش بزرگی در رشد فوتبال و فوتسال کشور ایفا کند و استعدادهای دانش‌آموزان را شکوفا سازد. آموزش و پرورش در خدمت فوتبال و همه رشته‌هاست تا ضمن کمک به توسعه ورزش همگانی، ورزش ایران اسلامی موفق‌تر و قوی‌تر از همیشه در میادین جهانی ظاهر شود.

گفتنی است در نشست مشترک معاونت تربیت‌بدنی و سلامت با فدراسیون فوتبال، مهدی تاج رئیس فدراسیون، مهدی محمد نبی و حیدر بهاروند نواب رییس، طهمورث حیدری عضو هیات رئیسه و هدایت ممبنی دبیرکل فدراسیون به همراه مدیران کمیته های آموزش، حقوقی و دپارتمان جوانان و امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم‌ملی فوتبال، میزبان دیگر مسئولان وزارت آموزش و پرورش همچون صفدر سلطانی مدیرکل تربیت بدنی،حمیدرضا صائبی سرپرست فدراسیون وررش های دانش‌آموزی، ابوالفضل بجائی دبیر فدراسیون، امین شرری، سیروس رکنی و عباس حاجی زاده مشاورین معاون وزیر و مهدی جاویدی مدیر روابط عمومی تربیت‌بدنی و سلامت بودند.