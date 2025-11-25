مدیر تعاون روستایی استان اردبیل اعلام کرد: در پرداخت بهای سویا رکوردی را ثبت کردیم که در تاریخ پرداخت‌های خرید تضمینی بی سابقه بوده است و صددرصد مبلغ سویای خریداری شده در کمتر از ۷۲ساعت به حساب کشاورزان عزیز واریز و تسویه شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از روابط عمومی تعاون روستایی اردبیل: غلامرضامیرزاحسینی مدیر تعاون روستایی اردبیل با اشاره به روند خرید و پرداخت مطالبات سویاکاران گفت: تاکنون ۲۰هزارتن سویا از کشاورزان استان خریداری شده که ارزش آن ۸۶۰ میلیارد تومان است و مراکز خرید در سطح استان تا پایان آذرماه دایر بوده و خرید سویا در این مراکز ادامه دارد.

استان اردبیل رکورد تولید سویا را نیز به خود اختصاص داده و تا کنون با بیش از ۲۰هزار تن خرید در رتبه اول کشور قرار دارد.

وی افزود: برای اولین‌بار در سطح کشور بهای محصول خریداری‌شده را در مدت کمتر از ۳روز به‌طور کامل تسویه کنیم؛ که این اقدام نقش مهمی در تقویت نقدینگی کشاورزان و حمایت از چرخه تولید محصولات کشاورزی دارد.

میرزاحسینی با بیان اینکه تسریع در پرداخت مطالبات از اولویت‌های وزارت کشاورزی و سازمان تعاون روستایی بوده، افزود: این روند، انگیزه تولیدکنندگان را افزایش داده و زمینه‌ساز توسعه کشت محصولات راهبردی در استان خواهد بود.