شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز چهارشنبه پنجم آذر ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:
به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز چهارشنبه پنجم آذر ماه به شرح ذیل انجام میشود.
سمنان:
-حدفاصل ضلع شرق میدان نبوت الی میدان گل مریم از ساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
-خیایان سپیدار واقع در شهرک گلستان از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۳۰
آرادان:
-کوچه مسجد واقع درحسین آباد کردها، روستای یاتری سفلی، روستای دولت آباد و سوداغلن از ساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۳:۰۰