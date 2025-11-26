به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:

به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز چهارشنبه پنجم آذر ماه به شرح ذیل انجام می‌شود.

سمنان:

-حدفاصل ضلع شرق میدان نبوت الی میدان گل مریم از ساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰

-خیایان سپیدار واقع در شهرک گلستان از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۳۰

آرادان:

-کوچه مسجد واقع درحسین آباد کردها، روستای یاتری سفلی، روستای دولت آباد و سوداغلن از ساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۳:۰۰