



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات و تهدیدات اخیر رژیم صهیونیستی گفت: اگر دشمن خطای محاسباتی کند با اقدامی به مراتب کوبنده‌تر از جنگ ۱۲روزه مواجه خواهد شد.

ابراهیم عزیزی در یادواره شهدای داریون با گرامیداشت هفته بسیج ضمن تشریح مسائل مهم منطقه‌ای و بین‌المللی اظهار کرد: امروز ایران اسلامی به مدد توسل به ائمه اطهار و حضرت زهرا (س) با ولایت‌مداری و انسجام ملی، قدرتمندتر از گذشته به راه پرافتخار خود ادامه می‌دهد.

وی با اشاره به تجاوز وحشیانه رژیم صهیونی به ایران و برخورد قاطع نیرو‌های مسلح با این رژیم بیان کرد: این رژیم بر خلاف همه موازین بین‌المللی و حقوقی به کشور حمله کرد و با ترور فرماندهان و بمباران منازل مسکونی و کشتن کودکان و زنان بار دیگر چهره وحشی و ددمنشانه خود را نشان داد.

عزیزی افزود: ترور نشانه عجز و ناتوانی یک نظام سیاسی است هر چند که رژیم صهیونی یک رژیم بی‌هویت و جعلی است و کسانی به ترور روی می‌آورند که از رویارویی در میدان جنگ می‌هراسند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ضمن هشدار به دشمن و رژیم صهیونی در صورت اقدام مجدد علیه ایران بیان کرد: این بار دشمن مطمئن باشد در صورت خصومت و شرارت، با برخوردی به مراتب سهمگین‌تر مواجه خواهند شد