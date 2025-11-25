به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ شهید سید ابراهیم میری در سوم دی ماه ۱۳۳۶ در سنخواست چشم به جهان گشود. ودر ۲۱ دیماه ۱۳۶۵ با سمت تیربارچی درشلمچه بر اثر ترکش به کمر شهید شد.

برگزاری یادواره شهدا از مغازه تا سنگر یکی از با ارزش‌ترین و تاثیرگذارترین فعالیت‌های فرهنگی است و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا باهدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه بدین معناست که راه و اهداف شهدا را خوب بشناسیم و آن را ادامه دهیم.