بهره مندی ۶ هزار مرزنشین خراسان جنوبی از خدمات هلال احمر
۶ هزار مرزنشین خراسان جنوبی در قالب «نذر خدمت ۸» از خدمت هلال احمر بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گفت: در قالب اجرای طرح «نذر خدمت ۸» بیش از ۶ هزار مرزنشین از خدمات درمانی، دارویی و زیرساختی این جمعیت بهرهمند شدند.
کاوسی افزود: در این طرح ۶ هزار و ۱۲۲ نفر از ساکنان مناطق مرزی زیرکوه و درمیان تحت پوشش خدمات درمانی، دارویی، معیشتی و زیرساختی قرار گرفتند.
وی گفت: در قالب این طرح، دو هزار و ۱۲۲ نفر توسط پزشکان متخصص و فوقتخصص در رشتههای اطفال، قلب، ارتوپدی، زنان، داخلی، اورولوژی و نفرولوژی ویزیت رایگان شدند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی همچنین از ارائه خدمات دندانپزشکی به ۳۵۰ نفر خبر داد و گفت: خدمات دندانپزشکی شامل کشیدن، ترمیم و جرمگیری به صورت رایگان انجام شد.
کاوسی با اشاره به اجرای پروژههای زیرساختی در حاشیه ارائه خدمات درمانی، افزود: برای تأمین آب شرب سالم در روستاهای شهرستان درمیان، ۴۰ کیلومتر لولهگذاری انجام و برای ۱۰ روستای این شهرستان کنتور و انشعاب آب نصب شد.
وی همچنین از ارسال ۱۰ تانکر آب با ظرفیت دو هزار لیتری به مناطق محروم شهرستانهای زیرکوه، طبس، سربیشه و نهبندان خبر داد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با اشاره به تأمین دستگاه تصفیه آب و کمک به هزینههای جاری یک مجتمع دانشآموزی در زیرکوه افزود: در حوزه آموزش نیز تهیه کتابهای کمکآموزشی، لوازمالتحریر و ارائه آموزش مهارتهای زندگی برای نوجوانان مرزنشین انجام شد.