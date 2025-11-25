پخش زنده
استاندار خوزستان با صدور پیامی به مناسبت حماسه آفرینی مردم اندیمشک، چهارم آذر ۱۳۶۵ را حماسهای سترگ و ماندگار در تاریخ دفاع مقدس دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ،محمد رضا موالی زاده در پیامی آورده است: فرارسیدن چهارم آذر، روز مقاومت و پایداری مردم اندیمشک، سالروز حماسهای سترگ و ماندگار در تاریخ دفاع مقدس، فرصت مغتنمی است تا بار دیگر ایثار، استقامت و رشادت مردم شریف این شهرستان را که در برابر بمباران گسترده و بیرحمانه دشمن بعثی ایستادگی کردند، پاس بداریم.
در این پیام آمده است: مردم مومن و غیرتمند اندیمشک در آن روز دشوار، با فداکاری مثالزدنی و روحیه تسلیمناپذیر، برگ زرینی بر دفتر افتخارات ملت ایران افزودند و نام این شهر را بهعنوان نماد پایداری و پویایی در حافظه تاریخی کشور ثبت کردند.
استاندار خوزستان در این پیام ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا و گرامیداشت یاد و خاطره جانباختگان آن روز پرافتخار، چهارم آذر را به عموم مردم نجیب و مقاوم اندیمشک، خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران تبریک و تهنیت عرض کرد و توفیق روزافزون همگان را در مسیر اعتلای استان خوزستان و خدمت به ایران عزیز را از درگاه خداوند متعال خواستار شد.
هجوم وحشیانه هواپیماهای عراقی در چهارم آذر ۱۳۶۵ از ساعت ۱۱ و ۴۵ دقیقه تا ساعت ۱۳ و ۲۵ دقیقه یکی از وحشتناکترین و ماندگارترین رخدادهای دفاع مقدس است.
در این بمباران، بیش از ۳۰۰ شهید و ۷۰۰ مجروح تقدیم نظام اسلامی شد تا مردم اندیمشک با پوست و گوشت خود حماسهای ماندگار در تاریخ ایران رقم بزنند.
در پی این حمله، تاسیسات زیربنایی شهرستان اندیمشک نظیرِ ایستگاه راهآهن، بخش تعمیرات راهآهن، بازار، رادار موشکی سد دز، سد و نیروگاه دز، پادگان دوکوهه و اداره پست و مخابرات مورد هدف قرار گرفتند؛ همچنین منازل مسکونی راهآهن و دیگر مناطق شهری اندیمشک از گزند حملات در امان نماند.
شدت این حمله به قدری بود که مقام معظم رهبری که در آن زمان ریاستجمهور ایران بودند در سخنرانی خود در نماز جمعه تهران فرمودند: «صدام در اندیمشک قصابی کرد».
ثبت چهارم آذرماه به عنوان سند افتخار اندیمشک در تقویم رسمی کشور از جمله مطالبههای مهم مردم اندیمشک است که این مهم با وجود چندین سال پیگیری تاکنون محقق نشده است.