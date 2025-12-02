به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، جانشین فرماندهی انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد، از کشف ۳۲ کیلوگرم مواد مخدر از یک خودرو در جاده یاسوج شیراز خبر داد.

سرهنگ حمیدرضا اکبری گفت: مأموران پاسگاه انتظامی تنگ سرخ شهرستان بویراحمد حین پایش خودرو‌های عبوری محور یاسوج -شیراز به یک دستگاه خودروی سواری پراید مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

سرهنگ اکبری افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو ۳۲ کیلو گرم مواد مخدر از نوع حشیش که به طرز ماهرانه‌ای در آن جاسازی شده بود، کشف و ضبط کردند.

با بیان اینکه در این رابطه ۲ نفر دستگیر و به مرجع قضائی معرفی و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد، اضافه کرد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.