۳۲ کیلو گرم مواد مخدر در جاده یاسوج - شیراز کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، جانشین فرماندهی انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد، از کشف ۳۲ کیلوگرم مواد مخدر از یک خودرو در جاده یاسوج شیراز خبر داد. سرهنگ حمیدرضا اکبری گفت: مأموران پاسگاه انتظامی تنگ سرخ شهرستان بویراحمد حین پایش خودروهای عبوری محور یاسوج -شیراز به یک دستگاه خودروی سواری پراید مشکوک شدند و آن را متوقف کردند. سرهنگ اکبری افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو ۳۲ کیلو گرم مواد مخدر از نوع حشیش که به طرز ماهرانهای در آن جاسازی شده بود، کشف و ضبط کردند. با بیان اینکه در این رابطه ۲ نفر دستگیر و به مرجع قضائی معرفی و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد، اضافه کرد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.