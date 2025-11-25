پیشبینی برداشت ۷۰ تن زیتون از باغات خراسان جنوبی
امسال با توجه به سرمای اول فصل، پیشبینی میشود حدود ۷۰ تن زیتون در استان برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان همزمان با روز ملی زیتون (چهارم آذرماه)، گفت: مجموع سطح باغات زیتون استان ۴۴۳ هکتار است که از این میزان ۳۹۱ هکتار بارور و ۵۲ هکتار غیربارور است.
اسفندیاری افزود: بیشترین سطح زیرکشت زیتون استان به ترتیب در نهبندان با ۲۱۹ هکتار، طبس با ۹۲ هکتار و سربیشه با ۸۱ هکتار است.
وی در خصوص فرآوری زیتون گفت: در حال حاضر ۵ دستگاه روغنکشی فعال شامل ۲ دستگاه در نهبندان، ۲ دستگاه در سربیشه و یک دستگاه در طبس در استان موجود است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: ۲۶۴ نفر بهرهبردار براساس سامانه پهنهبندی در بخش زیتون استان فعالیت دارند.
اسفندیاری زمان برداشت زیتون در استان را از اوایل آبان تا اواخر آذر اعلام کرد و گفت: حقالعملکاری دستگاههای روغنکشی بین ۷ تا ۱۰ هزار تومان و قیمت هر لیتر روغن زیتون در بازار استان بین ۷۰۰ هزار تا یک میلیون تومان است.