



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان فسا گفت: ماموران پلیس امنیت عمومی، عامل تیراندازی که در ارتفاعات بخش ششده مخفی شده بود را غافلگیرانه دستگیر کردند.

سرهنگ "لطف الله محمدی" در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی تیراندازی منجر به مجروحیت فردی میانسال در یکی از روستا‌های بخش ششده و قره بلاغ، رسیدگی به موضوع و دستگیری عامل تیراندازی به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

این مقام انتظامی با بیان اینکه مجروح و متهم ۳۷ ساله، عمو و برادرزاده هستند و علت درگیری نیز اختلافات ملکی و خانوادگی بوده است، افزود: ماموران پلیس با بهره‌گیری از توانمندی تخصصی پلیس و همچنین تعقیب و مراقبت شبانه روزی، موفق شدند ضمن شناسایی مسیر تردد متهم در ارتفاعات بخش ششده، وی را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کنند.

سرهنگ محمدی به کشف سلاح مورد استفاده متهم که در طبیعت حوالی محل اختفایش پنهان کرده بود، اشاره کرد و گفت: متهم پس از تکمیل تحقیقات پلیس و رسیدگی قضایی، روانه زندان شد.