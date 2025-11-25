انتخابات در کهگیلویه و بویراحمد الکترونیکی برگزار میشود
استاندار کهگیلویه و بویراحمد، گفت: طبق برنامهریزیهای انجام شده انتخابات سال آینده شورای شهر و روستا در استان ۱۰۰ درصد الکترونیکی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،، یداله رحمانی استاندار در سومین نشست ستاد انتخابات استان، بر اهمیت برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا که قرار است در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۵ برگزار شود، تأکید کرد و گفت: تلاش کنیم این دوره از انتخابات باشکوه، با کیفیت و کاملاً در چارچوب قوانین و مقررات برگزار شود، بهنحوی که شاهد هیچگونه تخطی و تخلفی در هیچ مرحلهای از فرآیند نباشیم.
وی با اشاره به اهمیت والای انتخابات، افزود: انتخابات نماد و مظهر مشارکت مردمی است و هرچه میزان مشارکت مردم بیشتر باشد، پشتوانه مردمی نظام مستحکمتر شده و انسجام ملی و سرمایه اجتماعی تقویت میشود و افزایش مشارکت، هم در برنامهریزیهای ملی دولت و نظام و هم در تعاملات بینالمللی اثرگذار است و دسیسههای دشمنان، بهویژه استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، را خنثی میکند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با یادآوری جنگ اقتصادی و روایتی اخیر، تصریح کرد: در آن مقطع شاهد بودیم که دشمنان با راهاندازی جنگی ساختگی تمام تلاش خود را برای ضربه زدن به ملت ایران به کار بستند، اما با تدبیر رهبری معظم، اقتدار و هوشیاری مردم و مسئولین، توطئههای آنان بیاثر ماند.
رحمانی ادامه داد: یکی از راهکارهای دشمن برای ایجاد اختلاف، کاهش مشارکت مردمی است، موظفیم با تمهید مقدمات لازم از جمله آموزش فرمانداران، بخشداران و عوامل اجرایی، تبلیغات مناسب و فراهمآوری زیرساختهای ضروری، زمینه حداکثری حضور مردم در پای صندوقهای رأی را فراهم کنیم.
وی در ادامه به مصوبات جلسه اشاره و تأکید کرد که تمامی مصوبات باید دقیقاً ثبت و با قوت پیگیری شوند و انتخابات سال آینده شوراهیا شهر و روستا در استان ۱۰۰ درصد الکترونیکی برگزار میشود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در همین راستا، بر ایجاد و تقویت فوری زیرساختهای ارتباطی، بهویژه در مناطق محروم یا فاقد آنتندهی مناسب، تأکید کرد و گفت: با توجه به الکترونیکی بودن برگزاری انتخابات، وجود زیرساختهای مخابراتی و تلفن همراه پایدار، امری حیاتی است.
رحمانی خواستار شد که راهاندازی و تکمیل شبکه فیبرنوری تا آخرین بخشداریها و نقاط نیازمند به این زیرساخت، در دستور کار فوری و جدی قرار گیرد و اگرچه قوانین انتخابات، استفاده از ظرفیت و امکانات دستگاههای اجرایی را پیشبینی کرده و منابعی نیز برای موارد خاص تخصیص مییابد، اما همه دستگاهها موظفند با همکاری حداکثری در تأمین منابع مورد نیاز برای برگزاری مطلوب انتخابات کمک کنند.
وی بر پشتیبانی و آمادگی تجهیزات تأکید کرد و ادامه داد: پیشبینی و آمادهسازی باتریهای ذخیرهای و پشتیبان برای ایام منتهی به انتخابات و روز رأیگیری، بهویژه برای استفاده در مناطق دور افتاده، ضروری است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین وظایف دستگاهها را مشخص کرد: شرکت توزیع نیروی برق موظف است تا نسبت به تکمیل، رفع نقص و نگهداری شبکههای برق در آخرین نقاط، بهویژه روستاهای دارای صندوق رأی و تأسیسات حیاتی مخابراتی مانند BTSها و سالنها اقدام کند و نیروی انتظامی نیز باید در حفاظت از این تأسیسات همکاری لازم را به عمل آورد.
رحمانی برنامهریزی و اجرای دورههای آموزشی برای اعضای هیئتهای اجرایی و نظارت، همچنین تدوین و ابلاغ برنامه زمانبندی دقیق برای فرآیند تأیید صلاحیت نامزدها را امری ضروری دانست و خواستار برگزاری نشستهای منظم و تعامل سازنده بین هیئتهای اجرایی، نظارت و بازرسی شد.
وی با تأکید مجدد بر پیشتاز بودن استان در عرصه مشارکت مردمی، اعلام کرد: امروز رسالت برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا را بر عهده داریم؛ باید تلاش کنیم تا هم کیفیت برگزاری از دورههای گذشته بالاتر باشد و هم شاهد مشارکت گستردهتر و خلق حماسهای بهیادماندنی توسط مردم غیور و انقلابی استان باشیم.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برنامه سفر آتی رئیس جمهور به استان، از دستگاههای مرتبط خواست تا تمهیدات لازم برای پوشش ارتباطی و خدماترسانی مطلوب در ایام این سفر مهم را پیشبینی و اجرا کنند.