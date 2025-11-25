پخش زنده
امروز: -
رئیس فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس با تأکید بر ضرورت حفاظت از تنوع گیاهی کشور، خواستار اولویتبندی گونههای بومی در کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما رئیس فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حفاظت از تنوع گیاهی کشور، خواستار اولویتبندی گونههای بومی و اندمیک و توجه ویژه وزارت جهاد کشاورزی به این موضوع شد.
سمیه رفیعی همچنین ایجاد بانک ژن و تکمیل نقشه ژنوم گیاهان ایران را از مهمترین نیازهای کشور در حوزه تنوع زیستی دانست.
رفیعی با اشاره به وجود ۲۰ هاتاسپات گیاهی در جهان که یکی از آنها زاگرس است، هشدار داد که آسیبهای گسترده به جنگلهای زاگرس و هیرکانی ضرورت توجه بیشتر به حفاظت از گونهها را دوچندان کرده است.
وی با بیان اینکه ایران از ۱۱ اقلیم جهان، ۹ اقلیم را در خود جای داده و بیش از ۸۵۰۰ گونه گیاهی دارد، گفت بخش عمده این تنوع متعلق به زاگرس است؛ در حالی که در کل اروپا تنها حدود ۵۰۰۰ گونه شناسایی شده است.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس تأکید کرد: برخی گونههای گیاهی اندمیک ایران خواص درمانی ارزشمند دارند و برخی دیگر نقش تعیینکنندهای در امنیت غذایی و سازگاری با خشکسالی دارند؛ بنابراین دستهبندی و اولویتبندی این گونهها باید در دستور کار جدی جهاد کشاورزی قرار گیرد.
او با اشاره به وجود دانش فنی لازم در کشور برای تهیه نقشه ژنوم گیاهان، گفت: هرچند اقدامات تحقیقاتی انجام شده، اما تأمین اعتبار همچنان بزرگترین مانع تکمیل این طرح ملی است