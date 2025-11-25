اولین نشست تخصصی انجمن و کمیته‌های هیئت انجمن‌های ورزشی کیش با سرپرست هیئت، نواب رئیس و سرپرست های انجمن‌ها برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرپرست هیئت انجمن‌های ورزشی کیش، اعلام کرد: یکی از موارد مهم هیئت وجود برنامه عملیاتی و راهبردی برای پیشبرد اهداف توسعه رشته‌های زیر مجموعه هیئت در سطح منطقه است.

علیرضا عالی زاده، افزود: انجمن‌ها و کمیته‌ها با هدف توسعه و ارتقای رشته‌های ورزشی زیر مجموعه حوزه همگانی، قهرمانی و فرهنگی تلاش و برنامه ریزی مستمر باید داشته باشند تا بیش از بیش شاهد موفقیت در عرصه‌های ملی و بین المللی باشیم.

او افزود: برخی از کمیته‌ها برنامه ریزی منسجمی برای معرفی، آموزش و مسابقات مختلف داشته و نتایج قابل قبولی نیز کسب کردند و برای پیشبرد و موفقیت بیشتر مستلزم برنامه ریزی هدفمند شده اند.

علیرضا عالی زاده خاطرنشان کرد: با توجه به استعداد‌های بالقوه کیش و همسو شدن با دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی می‌توان از تمامی ظرفیت‌های موجود برای گردشگری ورزشی و جذب ورزشکاران بهره‌مند شد.

سرپرست های کمیته‌ها و انجمن‌ها نیز در این جلسه پیشنهاد و راهکارهای خود را برای پیشرفت برنامه های هیئت ارائه کردند.

هیئت انجمن‌های ورزشی با ۲۹ رشته ورزشی یکی از هیئت‌های فعال در کیش است.