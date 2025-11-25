سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، از سفر همزمان و سه‌روزه ۱۹ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و ۱۰ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان خبر داد.

حضور همزمان ۱۰ معاون وزیر و اعضا کمیسیون صنایع و معادن مجلس در استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزکرمانشاه، شعبانی با اشاره به هماهنگی‌های گسترده صورت‌گرفته با وزارت صمت گفت: در این سفر میزبان دست‌کم ۱۰ نفر از معاونان وزیر صمت و حدود ۲۰ نفر از مدیران کل و ستادی این وزارتخانه هستیم و همچنین ۱۹ نفر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در استان حضور خواهند داشت.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با تشریح برنامه سفر افزود: روز چهارشنبه (۵ آذر) اعضای کمیسیون در قالب دو گروه به مناطق مختلف استان اعزام می‌شوند؛ گروه نخست به مرز‌های استان رفته و زیرساخت‌های تجاری و صنعتی این محدوده را ارزیابی می‌کنند و در مسیر بازگشت، از شهرستان‌های غربی و منطقه ویژه اقتصادی اسلام‌آباد غرب بازدید خواهند داشت.

وی افزود: گروه دوم نیز با سفر به شهرستان‌های سنقر و هرسین، روند توسعه فاز جدید پتروشیمی کرمانشاه و چند واحد صنعتی دارای مشکل را بررسی می‌کند.

شعبانی گفت: پس از بازگشت گروه‌ها به کرمانشاه، پنل تخصصی با حضور صاحبان صنایع، فعالان تجاری و مدیران مرتبط در هتل پارسیان برگزار می‌شود تا جمع‌بندی بازدید‌ها برای ارائه در جلسه روز پنج‌شنبه با حضور استاندار کرمانشاه و فعالان اقتصادی آماده شود.

وی تأکید کرد: هدف این سفر، بهره‌گیری از ظرفیت کمیسیون صنایع و معادن مجلس و وزارت صمت برای رفع موانع واحد‌های صنعتی و تقویت بخش تولید است.

شعبانی با اشاره به اینکه این سفر سومین حضور کمیسیون‌های تخصصی مجلس در کرمانشاه طی ماه‌های اخیر است، گفت: پیش از این کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور در استان، مسائل مرتبط با تجارت و امنیت مرزی را بررسی و مصوبات مؤثری تصویب کرد.