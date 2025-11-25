به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سرپرست آموزش و پرورش دلگان گفت: این مدرسه با زیربنای ۴۴۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی توسط اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان در شهر چگردک ساخته شده است.

حمیدرضا بامری افزود: با افتتاح این مدرسه تعداد ۲۰۰ نفر دانش آموز پسر مقطع متوسطه اول و متوسطه دوم از فضای آموزشی استاندارد و مطلوب بهره‌مند شدند.

وی افزود: در حال حاضر ۲۳ هزار نفر دانش آموز در ۲۸۳ مدرسه در شهرستان دلگان در حال تحصیل هستند.

فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش دلگان نیز گفت: در حال حاضر شهرستان دلگان برای رسیدن به سرانه فضای آموزشی مطلوب نیازمند ۷۰ مدرسه و ۴۰۰ کلاس درس است که رسیدن به این مهم عزم سازمان‌های متولی و همت و مشارکت خیرین را می‌طلبد.

سید عبدالغفور حسینی افزود: در حال حاضر ۲۹ مدرسه با ۱۰۷ کلاس درس با پیشرفت ۱۵ تا ۷۵ درصدی با همت سازمان نوسازی مدارس، در سطح شهرستان دلگان در حال احداث است.

نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: شهر‌های حوزه انتخابیه ایرانشهر در خیلی از شاخص‌های توسعه‌ای از جمله شاخص فضا‌های آموزشی نسبت به شاخص‌های استانی و کشوری عقب مانده است که باید برای ارتقای این شاخص که برای توسعه منطقه الزام است تلاش شود.

رحمدل بامری افزود: قطعا اگر توسعه متناسب و متوازن را درخواست می‌کنیم حتما هم باید زیرساخت‌های لازم فراهم بشود.

بامری اظهار کرد: امیدواریم با تلاش دولت، مجلس و همه قوا و هم مشارکت مردم و خیرین در آینده شاهد شکوفایی استعداد‌های درخشان این منطقه باشیم.