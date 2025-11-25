به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مدیرکل مدیریت بحران مازندران گفت: با توجه به تداوم الگوی تابستانه و عدم رطوبت کف جنگل شاهد وقوع حریق در نقاطی از استان هستیم.

محمدی افزود: با تاکید استاندار مازندران در نقاط کانونی بند بن کلاردشت، کنج کلا زیراب، کردآباد زیراب، کارمزد سوادکوه، پیشنبور کلاردشت، کالج نور و در گلوگاه و سایر نقاط حریق اطفا نهایی شد.

این مسئول تصریح کرد: با توجه به شرایطی که در الیت داریم و با توجه به اقدامات انجام شده مهار و کنترل آتش صورت گرفته است و لکه گیری نهایی نیز در حال انجام است.