به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر اسماعیل فرزانه، معاون درمان دانشگاه با اعلام این خبر گفت: طی بازدید کارشناسان نظارت بر درمان، یک مرکز غیر مجاز کاشت مو و لیزر، بدلیل دخالت افراد فاقد صلاحیت علمی در امور درمان و انجام خدمات غیرمجاز درمانی، شناسایی و با همکاری اداره اماکن انتظامی، پلمب و افراد متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند.

معاون درمان دانشگاه تاکید کرد: انجام هرگونه مداخلات و اقدامات پزشکی و دندانپزشکی، طب سنتی، زیبایی و کاشت مو در مراکز غیرمجاز و توسط افراد غیر مرتبط ممنوع بوده و باید در مراکز معتبر و زیر نظر متخصص مربوطه انجام شود.

وی افزود: هم استانی‌های عزیز می‌توانند هر گونه تخلف مربوط به حوزه درمانی یا دخالت غیر مجاز افراد فاقد صلاحیت در امر درمان‌های پزشکی و دندانپزشکی را به سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت یا اداره نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه و شبکه بهداشت و درمان شهرستان‌ها گزارش نمایند.