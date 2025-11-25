پخش زنده
امروز: -
دبیر ستاد راهبری توسعه علوم و فناوری شناختی افزایش سهم تولید داخل در بازار فناوریهای شناختی بخشی از نقشه راه این ستاد برشمرد و پیش بینی کرد این میزان پایان برنامه هفتم پیشرفت به ۷۰ درصد برسد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما: عطاالله پورعباسی، دبیر ستاد راهبری توسعه علوم و فناوری شناختی، در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، ضمن تشریح نقشه راه جدید این ستاد، کاربردیسازی دانش و فناوریهای توسعه یافته در حوزه علوم شناختی را مأموریت اصلی دوره جدید فعالیتهای ستاد برشمرد.
وی با تأکید بر وجود بازار بزرگ فناوری در حوزه علوم شناختی در کشور به دلیل شیوع اختلالات روانشناختی و شناختی، اظهار داشت: امروز در بهترین شرایط، شاید ۱۰ تا ۱۵ درصد نیاز بازار از طریق ظرفیتهای داخلی پاسخ داده شده است و همچنان به واردات وابستهایم.
دبیر ستاد علوم شناختی تصریح کرد: نقشه راه جدید ستاد بر ۱۰ برنامه ملی مشتمل است و مهمترین افق آن، توسعه فناوریها و بازار فناوری در علوم شناختی است. هدف این است که با حمایت ویژه معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، سهم تولید داخل و فناوران داخلی در پاسخ به نیازهای ملی زیاد شود و حداقل به ۷۰ درصد برسد که این مهم تا پایان برنامه هفتم توسعه پیگیری خواهد شد.
وی افزود: این برنامهها همچنین شامل کمک به کاهش بار اختلالات شناختی در جامعه در دو سر طیف سالمندی (اختلالات ویژه سالمندی) و رده سنی کودک و نوجوان (کاهش اختلالات یادگیری و تقویت ظرفیت یادگیری) است.