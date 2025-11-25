به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر نمایندگی بانک خون بندناف رویان جهاد دانشگاهی استان همدان گفت: این افراد به مدت ۲ سال در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ از نظر بازنگشتن دوباره بیماری و پاسخ مثبت به پیوند، زیر نظر پزشکان بودند.

عباس وکیلیان با بیان اینکه با گذشت حدود ۲ دهه از راه‌اندازی دفتر بانک خون بندناف در استان همدان، تاکنون ۱۴ هزار و ۵۰۰ نمونه ذخیره‌سازی شده است افزود: بند ناف پُلی بین مادر و جنین در طول بارداری است که امروزه کاربرد وسیعی در حوزه پزشکی، بازساختی و مهندسی بافت پیدا کرده است.



او تاکید کرد: مزایای سلول‌های بنیادی بافت بند ناف شامل جوان بودن، بازدهی بالا، قدرت تکثیر بالا، توانایی مهاجرت سلولی، جمع آوری آسان و بدون ریسک و سازگاری است با این توضیح که سلول‌های بنیادی موجود در بافت بندناف خون در اوج توانایی خود برای تشکیل سایر سلول‌های بنیادی جدید هستند.

مدیر نمایندگی بانک خون بندناف رویان جهاد دانشگاهی استان همدان موارد استفاده بافت بند ناف را برای اتیسم، فلج مغزی، دیابت،‌ام. اس، ارتوپدی و جراحی، آلزایمر، پارکینسون، لوپوس، روماتیسم مفصلی و موارد استفاده خون بند ناف را برای سرطانی ها، اختلالات خونی، سندروم نارسایی مغز استخوان، اختلالات متابولیک و اختلالات ایمنی بیان کرد.

عباس وکیلیان گفت: ۲ پیوند موفق برای افراد فلج مغزی به صورت کارآزمایی بالینی در همدان صورت گرفت که پیوند در عرض یک هفته تا ۱۰ روز انجام شد، اما به مدت ۲ سال در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ این افراد از نظر بازنگشتن دوباره بیماری و پاسخ مثبت به پیوند زیر نظر بودند.

او افزود: فرایند عضویت برای بانک خون بند ناف برای شهرستانی‌ها اینترنتی است سپس پرسنل این مجموعه به محلی که وضع حمل مادر باردار صورت می‌گیرد مراجعه می‌کنند.