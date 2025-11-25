پخش زنده
۳ کتاب درسی به کتاب درسی دانش آموزان چهارمحال و بختیاری اضافه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،معاون پرورشی آموزش و پرورش استان گفت: این کتابها در سه مقطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم با عنوان از ایرانمون دفاع کنیم اضافه میشود
علیخانی افزود: در کنار این بسته تحولی، تربیتی و تبیین تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش «پدافند فرهنگی در مقابل جنگ» است که روایتهایی از دستاوردهای هستهای و نظامی را روایت میکند.
وی گفت:در حقیقت بسته محتوایی و هم بسته نمایشگاهی است که علاوه بر محتواهای سخت افزاری، محتواهایی مثل کلیپ، شعر و سرود دیگهای هم هست که از طریق لینک در اختیار مربیان و مدارس قرار خواهد گرفت.