به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،معاون پرورشی آموزش و پرورش استان گفت: این کتاب‌ها در سه مقطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم با عنوان از ایرانمون دفاع کنیم اضافه می‌شود

علیخانی افزود: در کنار این بسته تحولی، تربیتی و تبیین تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش «پدافند فرهنگی در مقابل جنگ» است که روایت‌هایی از دستاورد‌های هسته‌ای و نظامی را روایت می‌کند.

وی گفت:در حقیقت بسته محتوایی و هم بسته نمایشگاهی است که علاوه بر محتوا‌های سخت افزاری، محتوا‌هایی مثل کلیپ، شعر و سرود دیگه‌ای هم هست که از طریق لینک در اختیار مربیان و مدارس قرار خواهد گرفت.