به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، احسان حسینی ارزش این تفاهم‌نامه‌ها را بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان عنوان کرد.

وی گفت: این ۹ تفاهم‌نامه شامل اجرای عملیات باند رفت معبر ۶۰ متری دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، آماده‌سازی سایت‌های طرح نهضت ملی مسکن در شهر‌های هفشجان، هارونی، محله‌های ۴۲ و ۴۱ منظریه شهرکرد، چلیچه، سایت ۱۷.۵ هکتاری شهر بن، سایت قاریال بن و همچنین شهر سامان است.