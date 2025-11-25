پخش زنده
مدیرکل انتقال خون زنجان از بانوان استان خواست با رفع نگرانیهای رایج، برای تقویت ذخایر خونی در آستانه فصل سرما در اهدای خون مشارکت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل انتقال خون استان زنجان با اشاره به پایینبودن مشارکت بانوان در اهدای خون، از زنان زنجانی خواست با رفع نگرانیها و باورهای نادرست، با اطمینان خاطر در این اقدام انساندوستانه حضور یابند.
المیرا سعیدی اظهار کرد: زنجان از ابتدای سال تاکنون وضعیت باثباتی در تأمین فرآوردههای خونی داشته و علاوه بر پاسخگویی کامل به نیازهای مراکز درمانی استان، در شبکه ملی خونرسانی کشور نیز مشارکت کرده است.
وی با بیان اینکه افزایش مصرف خون در استان «مطابق نیاز واقعی بیماران» بوده، افزود: هرچند نگرانی فوری درباره ذخایر وجود ندارد، اما با توجه به فرارسیدن فصل سرما، تقویت ذخایر خون ضروری است.
مدیرکل انتقال خون استان، اولویت فعلی این مجموعه را افزایش حضور بانوان در امر اهدای خون عنوان کرد و گفت: سهم بانوان در اهدای خون در کشور حدود پنج درصد و در زنجان هفت درصد است؛ رقمی که نسبت به کشورهای توسعهیافته که تا ۵۵ درصد مشارکت بانوان را دارند، فاصله زیادی دارد.
سعیدی با رد باورهای غلط درخصوص خطرات اهدای خون برای بانوان تأکید کرد: سلامت اهداکنندگان با حضور پزشکان و انجام آزمایشهای لازم تضمین میشود و اهدای خون هیچگونه کمخونی یا آسیبی برای فرد ایجاد نمیکند. به گفته وی، برای مادران دارای کودک، فضای مجزا و امکانات مناسب فراهم شده و در صورت نیاز، نیروهای باتجربهتر برای انجام خونگیری به کار گرفته میشوند.
وی با اشاره به تأثیر شرایط فصلی بر تعداد اهداکنندگان، از همه مردم زنجان خواست در صورت داشتن شرایط لازم، با مراجعه به مراکز انتقال خون، در تکمیل ذخایر خونی استان پیش از سرد شدن هوا مشارکت کنند.