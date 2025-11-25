به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر دفتر بهره برداری آب شرکت آبفای استان از اجرای عملیات اتصال خط اصلی پمپاژ ایستگاه‌های مهریان به مخزن ۵۰۰۰ مترمکعبی کشاورزی خبر داد.

ولی الله عنبری با بیان اینکه این طرح نقش مؤثری در تأمین پایدار آب مناطق شرف‌آباد، بخش‌هایی از بنسجان، شهرک میلاد، شهرک جوشکاران، مسکن مهر و دولت‌آباد دارد، افزود: با اجرای این عملیات، علاوه بر افزایش ظرفیت انتقال آب، میزان شکستگی‌ها و هدررفت در شبکه نیز کاهش می‌یابد.

عنبری اضافه کرد: هدف اصلی اجرای این طرح ارتقای کیفیت خدمات رسانی به مشترکان و بهبود تاب‌آوری شبکه در برابر نوسانات مصرف است.