سازمان لیگ فدراسیون والیبال با هماهنگی کمیته داوران، فهرست ناظران و داوران هفته دوم لیگ برتر مردان را اعلام کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دوم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران فردا با شش دیدار در شهر‌های گنبد، تهران (دو بازی)، ورامین، ارومیه و رفسنجان پیگیری می‌شود.

سازمان لیگ فدراسیون والیبال با هماهنگی کمیته داوران، فهرست ناظران و داوران این دیدار‌ها را اعلام کرد که برنامه کامل و فهرست ناظران و داوران به قرار زیر است:

گنبد، سالن المپیک، ساعت ۱۶

استقلال گنبد – فولاد سیرجان ایرانیان

ناظر فنی: خضرالله ترابی، ناظر داوری: احمد دامغانی‌نژاد، داور اول: قادر صادقی، داور دوم: حامد آقابراری

رفسنجان، سالن ۹ دی، ساعت ۱۶

مس رفسنجان – فولاد مبارکه سپاهان

ناظر فنی: شهباز صدری، ناظر داوری: مجید محسنی شوشتری، داور اول: امید فولادی وندا، داور دوم: علیرضا پوردهقان

ارومیه، سالن غدیر، ساعت ۱۶

شهرداری ارومیه – پاس گرگان

ناظر فنی: خلیل یگانه مجد، ناظر داوری: اصغر میرزایی، داور اول: علیرضا غریب، داور دوم: مجتبی بیداریان

تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۶

رازین پلیمر – چادر ملو اردکان

ناظر فنی: نادر انصاری، ناظر داوری: بهروز جعفری، داور اول: کیوان عابدزاده، داور دوم: مهدی نویدی نو و داور ویدئوچک: جواد مرعاتی

ورامین، سالن شهید گل عباسی، ساعت ۱۶

سایپا تهران – صنعتگران امید

ناظر فنی: حسین پورکاشیان، ناظر داوری: علی اصغر حاجی کاظمی، داور اول: مرتضی اکرمی، داور دوم: رمضان جلال و داور ویدئوچک: محمدرضا درفش کاویان

تهران، سالن زنده‌یاد محمدرضا یزدانی خرم، ساعت ۱۶

پیکان تهران – طبیعت اسلامشهر

ناظر فنی: علیرضا گیلانی، ناظر داوری: مهرداد شوشتری، داور اول: داود نافعی، داور دوم: هادی تیموری و داور ویدئوچک: مرتضی حسن علایی