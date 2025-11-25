تشییع پیکر شهید خوشنام در دانشگاه فرهنگیان یاسوج

پس از هفت روز حضور کاروان شهدای گمنام در استان کهگیلویه و بویراحمد، پیکر مطهر یکی از شهدای گمنام دوران دفاع مقدس با حضور مسئولان، دانشگاهیان و مردم قدرشناس، در دانشگاه فرهنگیان یاسوج تشییع و به خاک سپرده شد.