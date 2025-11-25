به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، رییس پلیس آگاهی استان سمنان گفت:در پی وقوع چند فقره کلاهبرداری با استفاده از نرم افزار رسید ساز جعلی در شهرستان سمنان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ محمود گیلانی با اشاره به شناسایی هویت از دستگیری وی در شهرستان شاهرود خبر داد و گفت: متهم که خانمی ۴۲ ساله است در تحقیقات پلیس به ۱۱ فقره کلاهبرداری به مبلغ نزدیک به ۱۰ میلیارد ریال با استفاده از رسید ساز جعلی در شهرستان‌های سمنان، شاهرود، بابل، سبزوار، و نیشابور اعتراف کرد.

پرونده در این رابطه تکمیل و متهم با معرفی به مراجع قضایی، روانه زندان شد.